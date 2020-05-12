شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديل قانون «قطاع الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه يستهدف تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة «الحوكمة» بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن «الوضع الحالى لشركات قطاع الأعمال به عوار كبير ويحتاج لتغيير كبير، لاكتساب القدرة على منافسة القطاع الخاص، ولو مش هنقدر فى قطاع الأعمال نشتغل بآليات القطاع الخاص يبقى نقفل أحسن».

وقال: «لو معملتش حاجة فى الوزارة غير تعديل القانون ده فهذا يكفينى، فالقانون مهم لاستدامة أى تطوير يحصل داخل الشركات مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها فى النهاية»، مضيفًا أن الدولة تجرى عملية تطوير شاملة لشركات القطاع العام، من أجل وقف نزيف الخسائر وتحويلها لمكاسب مستقبلاً بعد استكمال عملية الهيكلة الضخمة التى تتم الآن صرف خلال مليارات كثيرة لتنفيذها. وأكد «توفيق» أنه لن يتم السماح بتأسيس أى شركة جديدة تابعة للقطاع العام إلا بعد وضع دراسة جدوى لها لبيان مدى أهميتها الاقتصادية للتأكد بالفعل أنها تخدم أحد قطاعات الدولة.

وأوضح أنه خلال العام المالى 2017/2018، بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى 44 مليار جنيه مديونية، وللأسف تم السماح لهذه الشركات بالاستمرار فى خسائرها على مدار أعوام طويلة، وللأسف ليس لديها القدرة على سداد هذه المديونيات حتى الآن، مشيرا إلى أن مديونية بعض الشركات وصلت لمليارات.

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