شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة عمال اليومية فى البحث عن منحة الـ500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على رصيف مقهى الجحش بمنطقة الوراق فى الجيزة، جلس العشرات من عمال اليومية، فى انتظار نداء أحد العابرين: «عاوزين حد يشيل، أو يكسر» مقابل حصولهم على أجرة تمكنهم من الحصول على قوت يومهم.

منذ انتشار فيروس كورونا، مارس الماضى، اتخذت الحكومة قرارات احترازية، وطالبت المواطنين بـ«الجلوس بالمنازل»، إلا أنّ هؤلاء العمال لم يكن فى استطاعتهم الجلوس بمنازلهم التى هىّ عبارة عن حجرات متراصةٍ بمساكن متواضعة، فأغلبهم من محافظات الصعيد.

ورغم نزول عيد عبدالحليم، أحد العمال، إلى الشارع يوميًا، وجلوسه على رصيف المقهى الشهير الذى يعرفه «كل العمال بمحافظات مصر»- على حد قوله، وأغلبهم يسعون إليه «لما بينزلوا القاهرة والجيزة»، إلاّ أنه لم يعثر على شغل طيلة الفترة الماضية «مفيش شغل نهائى بسبب الحظر وخوف الناس».

حين سمع الرجل الأربعينى بـ«منحة الـ500 جنيه» التى أعلنتها وزارة القوى العاملة، لمدة 3 أشهر، اتصل على ابن أخيه، مطالبًا إياه «عاوزك تقدم لىّ على الإنترنت»، وبعد انتظاره بمنزله لأيام عدة، صدمته إجابة موظف الاستعلامات على الرقم «142»: «حضرتك لا تستحق منحة!».

انطلق «عبدالحليم» من جديد إلى مقهى العمال، ولم يفكر فى التقدم بتظلم ضد استبعاده من المنحة «يوم الحكومة بـ10 سنين، ووقتى هيضيع وهصرف على عيالى منين» فقرر التخلى عن أجره المرتفع قبل تلك الأيام «يومياتى كانت 200 جنيه وأكثر» وفى الوقت الراهن «بعمل الشغلانة بأقل من 100 جنيه»، مردفًا «علشان أعرف أبعت فلوس لعيالى فى البلد».

على العكس من ذلك، تقدم إبراهيم مصطفى، بتظلم على استبعاده من المنحة «لو جت يبقى نواة تسند الزير»، وأثناء انتظاره للفرج يواصل جلوسه على المقهى «خفضت يومياتى والشغلانة بطلعها بـ50 جنيه». غير أنه يعاود حديثه عن سبب استثنائه من المنحة «علشان مكتوب فى بطاقتى عامل!» مستنكرًا «مليش دخل ثابت وحالى على قده». يلقى «مصطفى» بمعداته على الأرض، غاضبًا: «من شهر لم يدخل جيبى مليم واحد، رغم تخفيض أجرى».. والشاب الثلاثينى يزداد غضبه «موائد الرحمن مغلقة، ولا أستطيع شراء وجبة إفطار» لا يبالى «مصطفى» بتحذيرات الحكومة من عدم الاختلاط، ويجلس وسط عشرات العمال «هتفرق إيه إصابتى بكورونا.. ليس لدى دخل وعندى 4 أطفال، هموت من الجوع إذا لم أمت بالفيروس، فالنتيجة واحدة». «شركات المقاولات توقفت عن اصطحابنا إلى مواقع العمل، كلهم خايفين من العدوى».. يذكر العامل الأربعينى، بأسى، أن «الشركات دى كانت بتستوعب الآلاف وبيخطفونا خطف». ووفقا لوزارة القوى العاملة، يبلغ إجمالى المستحقين للمنحة 2 مليون و37 ألفا و324 مستحقا، تم تدقيق بياناتهم من إجمالى 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، وتم صرف الدفعة الأولى لـ 1,3 مليون عامل، وبدأت الوزارة صرف تعويضات للدفعة الثانية حتى 14 مايو الحالى.

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