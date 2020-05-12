شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «سلامة الغذاء» و«الصادرات والواردات» بشأن فحص العينات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات، اتفاق تعاون في مجال تقديم خدمات فحوص واختبارات العينات الغذائية لمدة عام.

وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الإتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مجال فحص عينات الغذاء في معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعتمدة بالموانئ، مما يساعد في سرعة الحصول على نتائج فحص الواردات الغذائية ويدعم استخدام موارد الدولة بمتخلف معاملها الحكومية المعتمدة لتقديم خدمة معملية منافسة.

ومن جانبه، أشار اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة قد طورت معاملها بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للتأكد من مطابقة متطلبات سلامة الغذاء وقواعد العمل الفنية لفحص الغذاء من الملوثات حماية للمستهلك.

وأضاف جابر أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ملتزمة بتوقيتات إصدار نتائج التحاليل فور الانتهاء منها في التوقيتات المتفق عليها حرصا ًعلى خفض زمن الإفراج النهائي للواردات الغذائية ودقة النتائج.