شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لـ «عزل تعليم مدنى البحيرة»: خروج 16 متعاف من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالبحيرة، والمدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، بخروح 16 متعاف من كورونا بعد تمام شفائهم اليوم.

وأوضح «شاهين» بتحول عدد 28 حالة من إيجابية إلى سلبية للمرة الأولى، وأنه سيتم أخذ مسحة أخرى منهم قبل إعلان شفائهم، مضيفًا أن المركز يوجد به حاليًا عدد 76 حالة بعد خروج 16 متعاف.

وأشار «شاهين» أن طاقم أطباء المركز المكون من الدكتور محمد صلاح العسكرى، رئيس الفريق، والأطباء محمد مشرف ومصطفى الملاح وعطية الشامى، وجميع طاقم التمريض كانوا في قمة السعادة وهو يحتفلون بشفاء وخروج تلك الحالات من المركز اليوم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد صلاح العسكرى، أخصائى الجهاز الهضمي والكبد وحميات الأطفال بمستشفي شبراخيت المركزي، رئيس الفريق الطبى بالمركز، أن جميع الحالات بالمركز وعددها 91 حالة بصحة جيدة وحالتهم مستقرة، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لمتابعة حالتهم الصحية بصفة مستمرة.