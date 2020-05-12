شكرا لقرائتكم خبر عن «سمحوا لبائعة بالدخول وعرض بضاعتها».. إحالة مسؤولي أمن مستشفى في الغربية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردًا على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة لبائعة ملابس قامت باقتحام المدخل الخارجي لمستشفى ابيار المركزي في مكان انتظار المرافقين للمرضى، أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه بفحص الموضوع تبين دخول البائعة لمكان انتظار مرافقي مرضى الغسيل الكلوي خلسة وقيامها بعرض الملابس على المرافقين.

وعلى الفور تم استدعاء أمن المستشفى لاصطحابها خارج المستشفى بعد محاولة التمريض إقناعها بالخروج، حيث لم يستغرق وجودها سوى دقائق معدودة.

وأفاد الدكتور عبدالناصر حميدة، في بيان، الاثنين، أنه تمت إحالة مسؤولي الأمن بالمستشفى للتحقيق.

وأشار «حميدة» في بيان، إلى أن مستشفى أبيار المركزي تستقبل حاليا جميع مرضى الغسيل الكلوي في مركز كفر الزيات بعد تجهيز البنية الأساسية للمستشفى من محطات معالجة المياه ومخارج كهرباء ووصلات مياه وصرف وقوة بشرية في فترة وجيزة بعد تحويل مستشفى كفر الزيات العام إلى مستشفى عزل لمرضى كورونا، كما تم تشغيل العناية المركزة لأول مرة وتشغيل الحضانات والعمليات بكامل طاقتها وتشغيل الطوارئ على مدار الساعة.

وطالب وكيل وزارة الصحة بالغربية جميع مواقع التواصل الاجتماعي بمؤازرة العاملين بالقطاع الصحي في هذه المرحلة الاستثنائية للخروج من أزمة فيروس كورونا.

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