شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. إفطار جماعي على كوبري الجامعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل الإجراءات الاحترازية ومجهودات الدولة لمواجهة فيرس كورونا «كوفيد 1»، التقطت عدسة «المصري اليوم» عدة لقطات للمواطنين أثناء تناولهم للإفطار بشكل جماعي على كوبر الجامعة اليوم 18 رمضان.

وظهرت خلال الصور مجموعات متفرقة من الشباب والثنائيات، الذين أحضروا أطعمتهم واستخدموا سياراتهم أو دراجاتهم البخارية كمائدة للإفطار، ومنهم من جلس على الرصيف ومنهم من استأجر باخرة.

كان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد قال في تصريحات تلفزيونية استمرار سريان حظر التجوال دون تغيير، مرجحًا الاستمرار في الوضع الراهن حتى نهاية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون لها وقفة قبل عيد الفطر لمراجعة الموقف.

كما نفى اتجاه الحكومة لإعادة فتح المطاعم والمقاهي والأدندية بكامل طاقتها خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن قرار تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة منذ بدأ شهر رمضان جاء بعد داسات عديدة.

وأكد أن الحديث عن الوضع خلال عيد الفطر سابق لأوانه، وأن الحكومة ستحدد الوضع الذي سنلتزم به بعد عيد الفطر قبل حلوله بيومين أو ثلاثة.

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة