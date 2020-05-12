شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وصول رحلة استثنائية من كندا إلى مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي صباح غدٍ الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية تقل عددًا من المصريين العائدين من كندا ضمن الرحلات التي أقرتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارات الطيران والهجرة والخارجية.

ومن المقرر بحسب بيان، إخضاع الركاب للحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم لمدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيجري إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا، وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.