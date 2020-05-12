شكرا لقرائتكم خبر عن «سلبية» التحليلات من فيروس كورونا لـ 6 أطباء بـ«عزل الباجور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جاءت نتائج التحليلات جميعها سلبية لـ 6 أطباء ضمن الفوج الأول المنتدبين من مستشفى شبين الكوم الجامعي لمستشفى عزل الباجور، وقام الأطباء بأخذ الصور السليفي، وذلك بعد التأكد من نتيجة التحاليل من فيروس كورونا.

يذكر أنه قد تم ندب 6 أطباء من مستشفى شبين الكوم الجامعي للعمل بمستشفى عزل الباجور ضمن الفوج الأول للفريق الطبي المعالج لمرضى فيروس كورونا.