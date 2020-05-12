شكرا لقرائتكم خبر عن «العمارات مخالفة وصادر لها قرارات إزالة».. مصادر بـ «الإسكان» تعلق على صور «محور الزمر» المثيرة للجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت صور محور الزمر، الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، ضمن عدد من المحاور في محافظة الجيزة، حفيظة رواد مواقع السوشيال ميديا، بسبب التحام المحور بعدة عمارات، دون معرفة سبب ذلك، مما جعله عرضة لسخرية البعض واستفسارات البعض الآخر، عن كيفية تنفيذ المحور بهذا الشكل الغريب.

مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان، أكدت أن العمارات التي ظهرت في الصور عددها نحو 5 عمارات، هي عمارات مخالفة وصدر لها قرارات إزالة من فترة طويلة، لتعديها على خد التنظيم، فضلا عن إنشائها فور الإعلان عن تنفيذ المحور، بما يؤكد مخالفتها.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إنه بالرغم من أن هذه العمارات مخالفة، إلا أنه سيتم تعويض المضارين من السكان، بعيدا عن أصحاب العمارات نفسها، حيث يعتبر السكان هم المضارون فقط، مشيرة إلى أن هناك نزع ملكية نحو 20 ألف متر مربع في هذه المنطقة لتنفيذ المحاور المختلفة، وقد تم رصد ربع مليار جنيه كتعويضات للمضارين ونزع الملكيات.

وأضافت المصادر: «التعويض المرصود لأصحاب الوحدات السكنية التي التحم معها الكوبرى، هو تعويض اجتماعى، بالرغم من أن العمارات مخالفة، في الوقت نفسه سيتم محاسبة أصحاب هذه العمارات، بسبب تعديهم على خط التنظيم».

وأشارت المصادر إلى أن الطريق طوله 12 كيلومترا، ويربط القوس الجنوبى بالطريق الدائرى بمحافظة الجيزة بالقوس الشمالى، ويقلل زمن الرحلة من ساعة ونصف الساعة إلى 20 دقيقة فقط، وستوفر حركة النقل الثقيل التي تتسبب في الزحام، ويتم تنفيذه ضمن 12 محور عرضى للقاهرة والجيزة.

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مشروع محور الزمر

مشروع محور الزمر

مشروع محور الزمر