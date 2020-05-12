شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم الصحفيين ويرد على سبب تفاخره بعدد الاختبارات: سؤالك "بغيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على سلفه الرئيس أوباما قائلا: "إنه ارتكب أكبر جريمة سياسية فى التاريخ الأمريكى"، وردًا على سؤال ما الجريمة التي يتهم أوباما بارتكابها، رد ترامب: "أوباما جيت"، مثل "ووترجيت"، متابعًا: إنها مستمرة منذ فترة طويلة وهي مستمرة حتى قبل أن يتم انتخابي ".

ووجه مراسل سؤالا لـ ترامب: ولكن ما هي الجريمة التي تتهمه به؟

وقال ترامب: "أنت تعرف ما هي الجريمة إذا كنت تقرأ الأخبار، المعلومة موجودة فى كل الصحف إلا صحيفتك".

كما هاجم صحفية أخرى سألته عن سبب تفاخره بأن الولايات المتحدة تجرى أكبر عدد من الاختبارات حول العالم، وما أهمية ذلك فى الوقت الذى يموت فيه الأمريكيون، فرد عليها: "أسألى هذا السؤال للصين"، فأجابته "لماذا تقولى ذلك"، فقال لها: أنا لا أقول لك تحديدًا وإنما هذا ردا على السؤال "البغيض"، فردت عليه "ليس بغيضًا".

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وسُئل الرئيس ترامب اليوم متى سيتمكن الأمريكيون العائدون من العمل من إجراء اختبارات فيروسات التاجية كل يوم، بنفس الطريقة التي يُجرون بها في البيت الأبيض.

أجاب ترامب: "قريبًا جدًا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل، مضيفًا: "لقد تم اختبارنا. لدينا قدرة كبيرة. لديك كل هذه الآلات هنا، إنها رائعة".

"لدينا قدرة اختبار كبيرة في البيت الأبيض. نحن نفعل ذلك، وأعتقد، بشكل عام (جميع الحكام) كانوا سعداء للغاية".

وعندما تابع الصحفي سؤاله عما إذا كان يجب إخبار الأمريكيين بالعودة إلى العمل قبل أن يتأكدوا من إمكانية الوصول للاختبار، رد ترامب: "نترك هذا الأمر للحكام كما تعلمون. وقال: "إذا رأينا شيئًا خاطئًا، فسنناديهم وسنوقفه".