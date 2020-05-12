شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال أى مصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن هناك تنسيقا كاملا بين كل الوزارات من أجل استقبال المواطنين المصريين العائدين من الكويت، مشيرا إلى أنها منظومة متكاملة تعمل في أكثر من جبهة في آن واحد، حيث تم تجهيز المدن الجامعية لتخفيف العبء عن المستشفيات.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تدير أزمة فيروس كورونا باحترافية كبيرة، وأن رئيس الوزراء يتابع الوضع الوبائي في مصر كل ساعة مع اللجنة الوزارية، مؤكدا أن كل المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال أي مصاب بفيروس كورونا.

وأوضح وزير التعليم العالى، أنه يجرى العمل على تجربة عدد من الأدوية التي تقلل من أعراض الفيروس، مشيرا إلى أن شركة الأدوية اليابانية أكدت أن مصر من أهم الدول التي تشاركها الأبحاث للوصول لعلاج للفيروس.

وقال الوزير، إن العلاج بالبلازما تم تجربته على بعض الحالات وكان له نتائج إيجابية على بعض الحالات، ولكن الأمر يتطلب جهازا مناعيا قويا للمساعدة في تعافي المريض باستخدام البلازما، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد دواء لفيروس كورونا، وإنما هى أدوية لأمراض أخرى.