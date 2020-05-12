شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى زيارة رئيس الوزراء لمجموعة شركات توشيبا العربى بعد ظهور حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مجلس الوزراء ما تردد من أخبار كاذبة بشأن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمجموعة شركات توشيبا العربى بعد ظهور حالات كورونا بها. وأكد هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء أن هذه الأخبار الكاذبة هدفها ضرب الاقتصاد المصرى خاصة وأن مجموعة العربى أحد أهم شركاتنا الوطنية، مؤكدا العالم كله يتعايش حاليا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. Advertisements

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