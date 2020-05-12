شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: قطعنا أشواطا كبيرة فى أبحاث كورونا وإعلان نتائجها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه من بداية أزمة كورونا في مصر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي مدركًا لأهمية دور العلماء المصريين في حل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه متفائل بالخير فيما يتعلق بالأبحاث التي تجرى حول فيروس كورونا في مصر، وجرى التنسيق ما بين كل الجامعات لتعمل تحت هذه المظلة الكبيرة، مؤكدا أن الهيئات العالمية صنفت مصر بين الدول الكبار التي تجري أبحاثا حول كورونا.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن مصر تفوقت في مجال الأبحاث حول فيروس كورونا في الشرق الأوسط بواقع 27 بحثا، وتم تصنيفها ضمن أكثر 10 دول في العالم تجري أبحاثا حول الفيروسات، مشيرا إلى أنه تم إجراء بحث لتحويل السلسلة الوراثية لفيروس كورونا في مصر، ويعتمد البحث في الجينات الخاصة بالفيروس، بالإضافة إلى إجراء دراسات معملية وإكلينيكة وسريرية حول الفيروس، بالإضافة إلى الأبحاث التي تجرى لمعرفة الوضع الصحي لبعض الحالات.

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وأوضح وزير التعليم العالي، أن مصر تعمل جنبا إلى جنب مع دول العالم الكبرى فيما يتعلق بالأبحاث، موضحا أنه بعد إجراء الأبحاث يتم وضع نتائجها في إحصائيات، موضحا أنه خلال فترة قصيرة سيجرى إعلان نتائج مهمة متعلقة بتلك الأبحاث وصالحة للنشر.

وقال الوزير، إن العلاج بالبلازما تم تجربته على بعض الحالات وكان له نتائج إيجابية على بعض الحالات، ولكن الأمر يتطلب جهازا مناعيا قويا للمساعدة في تعافي المريض باستخدام البلازما، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد دواء لفيروس كورونا، وإنما هى أدوية لأمراض أخرى.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم العمل على تجربة عدد من الأدوية التي تقلل من أعراض الفيروس، مشيرا إلى أن شركة الأدوية اليابانية أكدت أن مصر من أهم الدول التي تشاركها الأبحاث للوصول لعلاج للفيروس.