شكرا لقرائتكم خبر عن "قلوب رحيمة".. ممرضة ترسم البسمة على وجه طفل مصاب بكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلوبا مليئة بالرحمة والعطف، وظروف استثنائية حيث العمل على خطوط المواجهة والموت أمام عدو خفى خبيث لا يظهر، في ظل تلك الأجواء تقوم الأطقم الطبية ببطولات في مواجهة هذا العدو بكل طيب خاطر، إلا أنهم لا ينسوا أنهم يتعاملون مع أطفال لم تتعد أعمارهم فى كثير من الأحيان أصابع اليدين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيديو" لممرضة تستخدم حامل المحاليل فى مداعبة طفل صغيرمن أجل التخفيف عنه، في مشهد أشاد به مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى ويعبر عن طيبة القلب رغم الظروف القاسية التي يمر بها الأطقم الطبيبة فى مختلف أنحاء العالم لمواجهة فيروس كورونا.

امتلأت التعليقات بالدعوات بين المستخدمين عبر مواقع التواصل، طالبين من الله الشفاء للطفل وبسلامة الممرضة التي حاولت رسم البسمة على وجهة ذلك الطفل الصغير، مشيرين أن الفيديو ليعود لإحدى الممرضات في مستشفى الحجر الصحى بمدينة بلطيم.

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وقال ياسر:"ربنا يشفيه وعافيه إنشاء الله ويجزاهم الله كل خير"، وكتب أبو مهدى :" ربنا يشفيه شفاء لايغادر سقما.. ربنا يبعد عن الجيش الأبيض كل شر"، وغردت آخرى:" كل الحب و الاحترام لهؤلاء الأبطال ربنا يشفي كل مريض يا رب و يرجعوا سالمين يا الله".