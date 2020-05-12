شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم صحفية اتهمته بازدواجية المعايير حول الاختبارات: لا يمكن الفوز معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، صحفية سألته إذا كان هناك ازدواجية فى المعايير بسبب توافر الاختبارات فى البيت الأبيض، واستطاعت الموظفين إجراء أكثر من اختبار إذا أرادوا بينما لا يستطع الأمريكيون فعل ذلك، فقال لها إنه إذا لم يكن هناك اختبارات فى البيت الأبيض لانتقد الصحفيين ذلك، قائلة لها "لا يمكن الفوز معكم".

وأكد لها فى المؤتمر الصحفى حول الاختبارات، أن الاختبارات التى وفرتها إدارته لا يوجد مثلها فى العالم، فهى سريعة ودقيقة ويمكنها إجراء الاختبار من 5-15 دقيقة. ثم قال لها: "أنا أفهمك جيدًا - أفضل مما تفهمي نفسك".

وأكد لصحفية أخرى سألت عن الاختبارات وعدم توفرها، قال إن أى أمريكى يحتاج إلى اختبار سيجده.

وبسؤاله عن الإصابات بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض، وعما إذا كان هناك انهيار للنظام هناك، قال "لا أعتقد أن النظام قد انهار على الإطلاق". وقال إن الشخص الذي أظهر نتائج إيجابية "سيكون بخير" وسيخرج "من الحجر الصحي قريباً جداً".

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وقال إن الأمر "صادم"، بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من البيت الأبيض كل يوم، وقلة الحالات الإيجابية التي حدثت. وأضاف: "لم أشعر بأي ضعف على الإطلاق".

وردا على سؤال عن موعد اختبار الأمريكيين كل يوم مثلما يفعل كبار موظفيه، قال ترامب إن ذلك سيكون "قريبا جدا".

وقال ترامب عندما سئل عن شعور الأمريكيين بشأن العودة إلى العمل دون مزيد من القدرات الاختبارية: "نترك هذا الأمر للحكام". ثم جادل بأن بعض الحكام يسيرون ببطء شديد لرفع قيودهم.

وأضاف ترامب أنه كان قراره بمطالبة موظفي الجناح الغربى بالبدء في ارتداء الأقنعة.