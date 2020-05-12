شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة تقل 150 راكبا من المصريين العالقين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، لإعادة مصريين عالقين فى دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن رحلة مصر للطيران رقم ms621 وصلت إلى مطار القاهرة على متنها 150 راكبا مصريا من العالقين بدولة الكويت، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل.

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وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري.