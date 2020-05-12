شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تحسن اقتصادى بالربع الأخير من 2020 و2021 ما لم يفز الديمقراطيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دونالد ترامب إن الربع الأخير من العام الحالى سيشهد نموا كبيرا كما سيكون العام المقبل جيدا للغاية للاقتصاد الأمريكى، إلا إذا جاء شخص ورفع نسبة الضرائب وأفسد ما نقوم به، مشيرا إلى الديمقراطيين.

وحول قراره ارتداء موظفى البيت الأبيض للكمامات، قال إنه أمر بذلك ولكن بشكل عام يوجد قواعد بالتباعد الاجتماعى وعدم الاقتراب من بعضنا البعض، مؤكدا أنه لا أحد يقترب منه.

وأكّد البيت الأبيض مساء اليوم أن الموظفين العاملين في الجناح الغربي ، حيث تتم العمليات اليومية لإدارة دونالد ترامب ، بارتداء الأقنعة في جميع الأوقات في المبنى ، إلا عندما يكونون في مكاتبهم الخاصة ، حسبما أكد مسئول كبير في الإدارة يوم الاثنين.

ذكرت قناة إيه بي سي نيوز لأول مرة أن مذكرة جديدة وجهت كل من يدخل الجناح لتغطية وجوههم.

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مع اختبار إيجابي لشخص يعمل مع ترامب والسكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس مايك بنس الأسبوع الماضي بسبب الفيروس التاجي ، يزداد الضغط على البيت الأبيض لاتخاذ مزيد من الخطوات لحماية صحة رئيس البلاد البالغ من العمر 73 عامًا.

ورد أن ترامب كان غاضبًا "على مستوى الحمم البركانية" الأسبوع الماضي عندما بدأ موظفو البيت الأبيض في اختبار إيجابي.