شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: 700 مختبر فى الولايات المتحدة لزيادة عدد الاختبارات يوميا لـ300 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عدة جهود من قبل الحكومة الفيدرالية لمساعدة الولايات على زيادة القدرة على الاختبار، فى الوقت الذى تفتح فيه الولايات أبوابها للأعمال.

وقال فى مؤتمر صحفى مساء اليوم حول الاختبارات: "حددت إدارتى 5000 جهاز فى 700 مختبر فى جميع الولايات البالغ عددها 50 تعلمت كيفية زيادة موارد الاختبار هذه إلى أقصى حد. كما تدعم الحكومة الفيدرالية الولايات بالإمدادات الحيوية والموافقات السريعة للاختبارات الجديدة والتدريب الفردى من قبل الفريق هنا فى البيت الأبيض حول كيفية زيادة الطاقة وزيادة السرعة ".

وأضاف ترامب أن الإدارة ستوفر أيضًا ما يقرب من 9 ملايين وسائط نقل لنقل المسحات إلى المختبرات بالإضافة إلى توسيع الاختبار فى "المجتمعات الأكثر حرمانًا.

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وأكد: "من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، تعمل الصيدليات وتجار التجزئة الرائدون الآن فى أكثر من 240 موقع اختبار فى جميع أنحاء البلاد - وهذا بالإضافة إلى جميع المواقع الأخرى التى نعمل فيها. سبعون بالمائة من هذه المواقع تقع فى مجتمعات ذات مواقع فريدة".

وأضاف: "سيكون هناك أكثر من 300 موقع بنهاية هذا الأسبوع، ويخطط تجار التجزئة لفتح مئات ومئات المواقع الأخرى خلال الثلاثين يومًا المقبلة".

وقد تفاخر بأن قدرة الاختبار فى الولايات المتحدة "لا مثيل لها فى أى مكان فى العالم ". وقال إن الولايات المتحدة تجرى 300000 اختبار يوميًا.

وقال ترامب: "نحن نفتح ونبدأ، وهناك حماسة لم أرها منذ وقت طويل".