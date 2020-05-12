ترامب: توفير مليار دولار لتمويل "الاختبارات" واحتواء كورونا مع إعادة الفتح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم أنه وافق على مليار دولار لتمويل اختبارات "الولايات والأقاليم والقبائل" في البلاد، فى إطار سعيه لإعادة فتح الولايات بشكل آمن.
وقال: "قلت منذ البداية إن الحكومة الفيدرالية ستدعم الولايات وتساعدها على بناء قدراتها في الاختبار وهذا ما حدث بالضبط".
ووصف ترامب التمويل بأنه "استثمار كبير".
قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنجح فى إعادة اقتصادها إلى مجده وعظمته، مؤكدا أنه كان أفضل اقتصاد فى العالم قبل وباء كورونا، وكان يحقق أرقاما قياسيا قبل الأيام المائة الماضية التى شهدت انتشار الفيروس.
ودافع فى مؤتمر صحفى مساء اليوم حول الاختبارات، عن قراره الاستمرار فى بناء الجدار مع المكسيك، قائلا إن آخر ما يحتاجه الأمريكيون الآن هو عبور مهاجرين الآن.
وأضاف ترامب أن الوباء الذى حدث لم يكن من المفترض أن يحدث.
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