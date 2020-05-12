شكرا لقرائتكم خبر عن سائق شاحنة الوقود البطل: تكريم الدولة لى أدخل السعادة والبهجة على أسرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طلعت سالم، سائق شاحنة الوقود التى اندلعت فيها النيران، إن محافظ الشرقية كرمه اليوم ومنحه شهادة تكريم ووعده بالحصول على شقة بمدينة العاشر من رمضان، مشدداً على أن موقف الدولة معه أدخل الفرحة على أسرته وكافة جيرانه.

وأضاف " سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى غاية السعادة تجاه تكريم الدولة له، وتابع: "البيت عندى كله مبسوط وفرحان".

من جانبها قالت زوجة السائق، خلال اتصال مشترك، إن الجميع يأتى إلى منزلهم لتهنئتهم على تكريم الدولة لهم، وتابعت: "مبسوطة وفرحانة جداً من اللى عمله زوجى".

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كرم المواطن طلعت سالم حسين سائق شاحنة الوقود التى اندلعت فيها النيران، حيث أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة حقيقية، وذلك أثناء تفريغه لحمولة مواد بترولية داخل محطه وقود بالقرب من المجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان، حيث سار بالسيارة المشتعلة بعيدا عن التجمع السكنى محاولا إخماد النيران لحماية أرواح المواطنين والمارة.

Advertisements

ومنح المحافظ للسائق البطل شهادة تقدير ومكافأة مالية ووحدة سكنية من الوحدات المخصصه للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، مشيدا بالدور البطولى الذى قام بها المواطن المصرى الأصيل ، وإقدامه وشجاعته فى السير بالسياره بعيدا عن التجمع السكنى للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم الأضرار بهم، مؤكدا أن ما قام به السائق ليس غريبا على أبناء محافظه الشرقيه فمحافظتنا تزخر برجال حقيقيين تظهر معادنهم الأصيلة وقت الشدائد والكوارث.

وقدم السائق الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لتكريمه له اليوم بمكتبه، باعتباره نموذجا يدعو للفخر والاعتزاز، مؤكدا أن ما فعله واجب وطنى للحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق شاحنه وقود بالقرب من محطه لتمويل المركبات بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.