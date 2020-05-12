شكرا لقرائتكم خبر عن تذمر فى السجون التركية بمنطقة مرمرة بعد تفشى وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام تركية أن مصلحة السجون في منطقة مرمرة التركية أكدت أن وباء كورونا انتشر بسرعة كبيرة في السجون، وأن الإجراءات لم تكن كافية، وأنه يجب الإفراج عن جميع السجناء دون أي تمييز.

ونشر فرع جمعية محامين من أجل الحرية في إسطنبول ، وجمعية عائلات المسجونين والمعتقلين وجمعية التضامن ومساعدة المعتقلين تقرير مصلحة السجون في منطقة مرمرة التركية والخاص بانتشار فيروس كورونا داخل سجون مرمرة.

وفي التقرير، تم التأكيد على أن قانون العفو، الذي تم تمريره عبر البرلمان التركي بأصوات أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يعتبر قانونا غير مؤثر لأن السجون تنطوي على خطر كبير يتمثل في وباء فيروس كورونا وأن التدابير المتخذة من جانب الدولة في تركيا للقضاء على هذا الخطر غير كافية للغاية.

وأكد التقرير على أن خطر الوباء والذعر منه خلق حالة من التمرد في عدد كبير من السجون التركي من جانب المسجونين والمعتقلين مثلما حدث في سجن باتمان التركي ولكن السلطات الأمنية التركية واجهت هذه الأحداث بقمع وضرب المعتقلين ونقلهم إلى سجون أخرى.

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