شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الصحة»: أتمنى فرض حظر كامل آخر أسبوع في رمضان والعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، عن تمنيه «أن تتخذ الحكومة قرارًا فرض الحظر الكامل أخر أسبوع في رمضان وأسبوع العيد».

وأكد في تصريحات لفضائية العربية حدث، أن «هذين الأسبوعين غير مؤثرين في الحياة الاقتصادية لأنهما مرتبطين بالنسبة للشعب المصري بالحصول على عطل قبيل العيد وتنخفض فيهما معدلات الانتاجية بشدة»، لافتًا إلى أنه طرح الفكرة على مؤسسات الدولة وسوف تتخذ القرار في ضوء التوازن لمصلحة الشعب لأنه يرى بشكل اأثر شمولية.

وتابع حسني: «لأول مرة وماحدش لاحظ ده نكسر حاجز 100 حالة شفاء دفعة واحدة، اليوم، وهو يوم سعيد جدًا بالنسبة لنا»، متنميًا أن يستمر الانخفاض في الايام القادمة وأن لا يكون مؤقتًا.

وقال، إن لجنته تعمل عى ثلاثة محاور رئيسية أولها منع حدوث المرض وهي الوقاية سواء بالنسبة للجماهير أو الأطقم الطبية، والمحور الثاني هو رفع كفاءة العلاج، والثالث تقليل نسب الوفيات، مشيرًا إلى أن الوقاية مهمة وخير من العلاج، مناشدًا الجماهير بالانضباط والسير في الإجراءات الاحترازية قبيل العيد.

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