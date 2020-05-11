شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعيد ١٦٥ مواطنا من العالقين في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الهجرة أنه في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، فقد وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين ١٦٥ من المصريين العالقين في الكويت وذلك على رحلة استثنائية لشركة «إير كايرو»، وتم نقلهم إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي لقضاء 14 يوما هناك وفق توصيات وزارة الصحة.

هذا وتضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.

ولا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين ومخالفي الإقامات بالخارج.