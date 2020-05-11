محافظ القليوبية يشهد إزالة مبنى من 5 أدوار بدون ترخيص في بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة مبنى بدون ترخيص على مساحة 100م 2، مكون من أرضي وخمس أدوار بالمسلحات الخرسانية.

أكد «الهجان»، في بيان صحفي، على استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشار «الهجان» إلى أن الدولة عازمة في التعامل بحسم مع ملف التعديات، وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام، وأنه تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة.

شارك في الحملة من الجهاز التنفيذي اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وعلي إمام وحمادة وهدان نائبا مجلس مدينة بنها، واللواء حمدي أبوشوشة مساعد مدير أمن القليوبيه للأفراد والتدريب.

محافظ القليوبيه يشهد إزالة مبنى من ٥ أدوار بدون ترخيص

محافظ القليوبيه يشهد إزالة مبنى من ٥ أدوار بدون ترخيص

محافظ القليوبيه يشهد إزالة مبنى من ٥ أدوار بدون ترخيص

محافظ القليوبيه يشهد إزالة مبنى من ٥ أدوار بدون ترخيص

محافظ القليوبيه يشهد إزالة مبنى من ٥ أدوار بدون ترخيص

محافظ القليوبيه يشهد إزالة مبنى من ٥ أدوار بدون ترخيص

محافظ القليوبيه يشهد إزالة مبنى من ٥ أدوار بدون ترخيص

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