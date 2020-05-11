شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة ممرضة.. عزل 47 من طاقم وحدة صحية في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، إن الإدارة الصحية بالمركز برئاسة الدكتورة آمال أبواليزيد، قامت بانتداب طاقم طبي من الوحدات الصحية المجاورة للعمل بالوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية أبوشادي، على أن يصبح استقبال الحالات بالوحدة الصحية لحالات الطوارئ فقط.

عزل 47 من طاقم وحدة صحية بمنشأة النصر بعد إصابة ممرضة بالبحيرة

عزل 47 من طاقم وحدة صحية بمنشأة النصر بعد إصابة ممرضة بالبحيرة

جاء ذلك في بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، عقب الإعلان عن إصابة ممرضة من العاملين بالوحدة بفيروس كورونا المستجد، بعد فحصها إثر إصابة ابنتها التي تعمل ممرضة في إحدى مستشفيات الإسكندرية، وتبين من فحص المخالطين للأم وابنتها، إصابة نجل الأولى شقيق الثانية، ليرتفع عدد المصابين في الأسرة إلى 3 أشخاص.

عزل 47 من طاقم وحدة صحية بمنشأة النصر بعد إصابة ممرضة بالبحيرة

عزل 47 من طاقم وحدة صحية بمنشأة النصر بعد إصابة ممرضة بالبحيرة

وأضاف «رئيس المدينة» إن الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز، قامت بحملات مكثفة لرش وتعقيم الوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية أبوشادى، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.

عزل 47 من طاقم وحدة صحية بمنشأة النصر بعد إصابة ممرضة بالبحيرة

وأشار «كجك» إلى أن إدارة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية للمركز برئاسة ضياء مرجان بحملات مكثفة اليوم لرش وتعقيم الوحدة الصحية لمنشأة النصر بقرية أبوشادي وتطهير الطرق المؤدية إليها.

وقالت الوحدة المحلية في بيان بها: «يهيب رئيس المدينة بالسادة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبعد عن التجمعات والاختلاط للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين».

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