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شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 1.3 طن لحوم داخل ثلاجة مصنع في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، والطب البيطري ومديرية الصحة، حملة مكبرة، اليوم الاثنين، على عدد من المحال التجارية.
وقال وكيل وزارة التموين إن الحملة المشتركة أسفرت عن ضبط ثلاجة مصنع لتصنيع اللحوم بالمنشية الجديدة طريق القبارى السريع بها جبن منتهى الصلاحية وكميات من اللحوم مشكوك في صلاحيتها وتم التحفظ وتحريز 45 كجم جبن نباتى منتهى الصلاحية، كما تم التحفظ على 336 كجم كبدة و180 كجم كبدة شرائح و410 كجم نتر لحوم و378 كجم لحم مفروم خشن و66 كجم سجق، مع سحب عينات منها للتحليل للشك في صلاحيتها.
تم التحفظ على الكميات المذكورة والمضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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