شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: وزير الزراعة وافق على تخصيص أرض لإقامة محطة صرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاثنين، موافقة المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص أرض مملوكة للدولة على مساحة 625 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة للصرف الصحي بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

وأوضح المحافظ في بيان، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثنى من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة شريطة تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسؤولية على الوزارة لدى حقوق الغير.