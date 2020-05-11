- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن هدم 10 «باكيات» في حملة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة باسترداد أراضي أملاك الدولة.
قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، إن الحملة أسفرت عن إزالة 10 باكيات مخالفة حتى سطح الأرض بشارع 201 على حرم السكة الحديد، مؤكدة على استمرار حملات استرداد أراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على الانضباط ومنع التعديات وفرض هيبة الدولة.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي.
وأكد المحافظ، أن الأحياء مستمرة في إزالة التعديات على أراضي الدولة، قائلا: «لن نترك متراً متعدى عليه، ولن يتم التهاون في استرداد حقوق الدولة دون استثناء».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
9,746
-
تعافي
2,172
-
وفيات
533
كانت هذه تفاصيل خبر هدم 10 «باكيات» في حملة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.