شكرا لقرائتكم خبر عن هدم 10 «باكيات» في حملة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة باسترداد أراضي أملاك الدولة.

قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، إن الحملة أسفرت عن إزالة 10 باكيات مخالفة حتى سطح الأرض بشارع 201 على حرم السكة الحديد، مؤكدة على استمرار حملات استرداد أراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على الانضباط ومنع التعديات وفرض هيبة الدولة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي.

وأكد المحافظ، أن الأحياء مستمرة في إزالة التعديات على أراضي الدولة، قائلا: «لن نترك متراً متعدى عليه، ولن يتم التهاون في استرداد حقوق الدولة دون استثناء».

هدم 10 باكيات جراج فى حملة لازالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية

هدم 10 باكيات جراج فى حملة لازالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية

هدم 10 باكيات جراج فى حملة لازالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية

هدم 10 باكيات جراج فى حملة لازالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية

هدم 10 باكيات جراج فى حملة لازالة التعديات على حرم السكة الحديد في الإسكندرية