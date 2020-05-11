شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنفذة لمحور ترعة الزمر: العقارات الملاصقة للكوبرى مخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد المهندسين التنفيذيين بمشروع محور ترعة الزمر بالجيزة، أن 4 عقارات مخالفة ببروز، بمحيط كوبرى محور ترعة الزمر بالجيزة المار بشارع نصر الدين، أدت لتلاصق الكوبرى بها نظرا لبروزها عن خط التنظيم في الشارع وهو ما أدى إلى ظهور الكوبرى ملاصق لها.

وأضاف المدير التنفيذي بالشركة المنفذة، لـ"الخليج 365"، أن المسافة بين العقارات والمحور 3 متر ولكن أمام الـ4 عقارات المخالفة أقل من ذلك، ما أدى لظهور الصورة كأن الكوبرى ملاصق للمبنى، مشيرا إلى أن ذلك ليس خطأ فنى ولكن مخالفة في إنشاء العقارات المذكورة ومع استكمال المحور ستظهر المسافات 3 متر بين باقى العقارات.

ويتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها، ويكون مسار المشروع يمتد من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متراً.

ويتقاطع المحور الجديد مع (شارع مستشفى الصدر - شارع الثلاثين - شارع خاتم المرسلين - شارع الهرم - شارع فيصل - محور صفط اللبن - شارع جامعة الدولة العربية - شارع ناهيا - محور 26 يوليو - شارع مطار إمبابة)، ويتم حالياً العمل فى تنفيذ القطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، وسيتم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازى بطول هذا القطاع الذى يشكل رابطاً بين دائرى المنيب، وشوارع (مستشفى الصدر - خاتم المرسلين - الثلاثينى - الهرم - فيصل)، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

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كما يربط الطريق الجديد العديد من المحاور المرورية بمترو الأنفاق: ومنها "محطة المنيب- محطة أم المصريين- محطة الجيزة- محطة الملك فيصل- محطة جامعة القاهرة- محطة البحوث- محطة السودان- محطة إمبابة- محطة القومية العربية" ، فضلًا عن أنه رابط إضافى للطريق الدائرى مما يخفف الضغط على"محور المريوطية- منزل المنيب- البحر الأعظم- ربيع الجيزى".

ويتقاطع المحور الجديد مع أكبر المحاور المرورية العرضية وهى: "محور 26 يوليو- محور صفط اللبن- محور روض الفرج- شارع الهرم- شارع الملك فيصل- امتداد شارع جامعة الدول العربية" ، ومن متوقع أن يستفيد من المحور 150000 سيارة فى اليوم الواحد من سكان المناطق المحيطة بالمحور، ويربط بين العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل القاهرة الكبرى ومنها "محطة قطارات الجيزة- مركز النقل العام بالمنيب- موقف الصعيد- مركز النقل العام بميدان الجيزة- مركز النقل العام بإمبابة- مركز النقل العام بروض الفرج".

ويعتبر المحور من الشرايين المهمة التى تربط العديد من الكتل السكنية "المنيب– العمرانية– بولاق الدكرور– العجوزة– أرض اللواء– إمبابة– الوراق– أوسيم– روض الفرج"، ويقوم المحور على أساس الاستفادة من مسار المجرى المائى، بالإضافة إلى الطريق المحيط بترعة الزمر لخلق محور مرورى سريع بعرض يتراوح من 35 – 55 مترًا، ويختصر زمن الرحلة على امتداد خط المحور إلى 10 دقائق تقريبًا.