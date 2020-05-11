شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل تجربة العربة الروسية النموذج على خطوط بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل هيئة السكة الحديد تجربة العربة النموذج الروسية الجديدة على خطوط الوجه البحرى، والموردة ضمن العربات الروسية الجديدة المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج الروسية وعددها 1300 عربة ركاب.

وكانت بدأت منذ أيام اختبارات العربة النموذج بدون ركاب على خط القاهرة – الإسكندرية حيث تم استخدام "جوالات" الرمال بدلا من الركاب، لافتة إلى أنه حيث مخطط يستمر تجريبها واختبارها على خطوط السكة الحديد لمدة ٤٥ يوما ليتم تشغيلها عقب التأكد من مواصفاتها فى نقل الركاب خلال شهر يوليو المقبل.

يذكر أن تكلفة العربات ال 1300 تصل إلى 10 مليارات يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

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ومخطط وصول أول دفعة من العربات الروسية الجديدة وعددها 30 عربة عقب اعتماد العربة النموذج، ومخطط توريد الدفعة الأول خلال يونيو المقبل، لتبدأ العربات الروسية الجديدة في العمل ضمن اسطول قطارات السكة الحديد المصرية في نقل الركاب مع بداية يوليو المقبل.

وكانت شركة ترانسماش الروسية التي تقود التحالف الروسى المجرى صنعت عربتين نموذج وجرى اختبارهما في المجر من أجل الحصول على شهادة الأمان الأوربية وفقا لشروط التعاقد، بالتزامن مع إرسال عربة نموذج إلى مصر لاختبارها واعتمادها في مصر قبل التصنيع الكامل وإرسال الدفعة الأولى من العربات الجديدة.

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (مميزة).