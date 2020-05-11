شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شقيق محمد صلاح يعقد قرانه بحضور المقربين من العروسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ناصر صلاح غالي، شقيق اللاعب الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قرانه مساء اليوم الإثنين في جو أسري بحضور والده ووالدته وخاله وأقارب خطيبته.

ونشر أحد الأقارب عددًا من صور عقد القران واقتصر الحضور على عدد بسيط من عائلة اللاعب وأسرة العروسة.

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وعلم ”الخليج 365” أن اللاعب أجرى اتصالاً بشقيقه بعد عقد قرانه لتهنئته بزواجه كما قام بتهنئة العروس ووالده ووالدته، كما قامت الأسرة بإرسال صور عقد القران للاعب لمشاركته فرحة الأسرة بعقد القران.

ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا فلم تعلن أسرة العروسين عن تفاصيل لحفل الزفاف حتى الآن.

ووقع عبد العزيز البمبي خال اللاعب شاهدًا على عقد الزواج، كما تظهر الصور اللاعب مع العروسة ممسكين خمسة جنيهات، كما ظهر في الصور أيضًا والد اللاعب وأقارب العروس.