شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تطالب بسرعة تخصيص مستشفى عزل للطاقم الطبى بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة أطباء القاهرة، إنها تراقب بقلق شديد تزايد الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط الطاقم الطبي من العاملين بمستشفيات القاهرة، بالتزامن مع عدم وجود مستشفي خاص للعزل للحالات الإيجابية من الأطباء والتمريض وأعضاء الأطقم الطبية.

وطالبت النقابة، فى بيان، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة تخصيص مستشفي عزل خاصة بالطاقم الطبي والعاملين بمستشفيات القاهرة التابعة لوزارة الصحة (مديرية الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والأمانة)، وسرعة اتخاذ قرار في هذا الشأن نظرا لأن الأطقم الطبية في مواجهة حقيقية مع الوباء ويتعرض العديد منهم للإصابة وضرورة وجود مستشفي عزل خاصة بهم في نطاق المحافظة وفي هذا التوقيت ضرورة ملحة لطمأنة الفريق الطبي وسرعة البدء في التعامل مع الطبيب المصاب وحتي لا يزيد من أعباء الطبيب المصاب نفسيا وبدنيا وتوفير المجهود المالي والبدني عن هيئة الإسعاف وكاهل المنظومة الصحية وأيضا لحماية المجتمع من خطورة تفشي العدوي.

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من ناحية أخرى، كان قد قال أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد، مازال يدفع الثمن، موضحا أن تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بمستشفى الزهراء الجامعى، أظهرت النتائج إيجابية 35 ماسحة منهم.

وأوضح الزيات، فى تصريحات صحفية، أنه من بينهم قيادات كلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى، وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات، ومدير الشؤون العلاجية، ومديرة العيادات، بالإضافة إلى 17 طبيب وطبيبة، لافتا إلى أنه تم حجزهم فى العزل بمستشفى الأزهر التخصصى.