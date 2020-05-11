شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تسيير رحلتين إلى واشنطن ولندن لعودة المصريين العالقين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر مطار القاهرة الدولى، غدا الثلاثاء، رحلتين طيران دولية إلى وجهتين لعودة المصريين العالقين بالخارج نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر، أن تسير مصر للطيران رحلة إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ورحلة أخرى إلى لندن على أن تكون العودة إلى مطار مرسى علم، لدخول الحجر الصحى لمدة 14 يوما للوقاية من فيروس كورونا.

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.