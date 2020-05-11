أخبار مصر | "زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)

"الكنافة والقطايف" أحد أشهر الأكلات الخفيفة في رمضان، والتي تعقب دائمًا ما ئدة الإفطار في كل بيت مصري، ويحرص المواطنين دائمًا على شراء كميات منها بشكل مستمر قد يصل لأن يكون يوميًا طوال الشهر الفضيل.

"زحام الكنافة"

ألقينا التساؤل على التجمع، -مع أخذ المسافات المناسبة- هل لا تخشون من الإصابة؟ فأجاب أحد المواطنين قائلًا: "يا أستاذ خليها على الله، مفيش حد هيموت ناقص عمر"، وأضاف "احنا منقدرش نةستغني عن الكنافة والقطايف في البيت"

ابتعدنا كثيرًا عن هذا الحشد، والتقينا بعدد من المواطنين منفردين في الشارع، وسألناهم، هل الكنافة والقطايف من الضروريات إلى هذا الحد؟ فأجاب أحد المواطنين ضاحكًا "يا أستاذ مينفعش صيام من غير كنافة"، ثم قال وعلى وجهه علامات الجدية "يستطيع أي مواطن أن يتجنب التزاحم، الكنافة الآن تباع جاهزة في الأفران، يستطيع أن يذهب منفردًا ويشتري ما يحتاج بدون هذا التزاحم الشديد"

وأضاف، "ويستطيع أيضًا أن يختار وقتًا أقل زحامًا ويجهز نقوده ويحدد الكمية المطلوبة بحيث لا يقف سوى دقائق، كما يجب على الجميع أن يتخذ احتياطاته، فالتجمع أمام ذلك المحل لا يوجد فرد واحد مرتدي الكمامة".

وأشار آخر، "وعي المواطنين بالأزمة يكاد يكون منعدم، أضف إلى ذلك أن الاحتياج يدفع الكثيرين للنزول إلى أعمالهم، ولكن شراء الكنافة والقطايف ليس من الضروريات" ثم قال ضاحكًا "والله الصيام هينفع من غير كنافة".

الكنافة أصلها مصري