أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": الثبات على المبدأ ينشر الفضيلة في المجتمع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": الثبات على المبدأ ينشر الفضيلة في المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.



تناول الأمين العام في حلقة اليوم فضيلة "الثبات على المبدأ" في القول والعمل، والذي يتزامن مع ذكرى غزوة بدر الكبرى وما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من نموذج عظيم في ثباته على الحق، مشيرًا إلى أنه من خلق الأنبياء وشيم المرسلين، فهو قربة من الله عزو جل، ولنا في رسل الله تبارك وتعالى خير شاهد على عظم هذا الخلق، فنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما حاولوا الفتك به بعدما حطم أصناهم، ظل ثابتًا على مبدأه علمًا بأن ذلك من الإيمان، ونجاه الله عز وجل من سوء فعلهم.



وأضاف عيّاد أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير مثال على الثبات على المبدأ عندما عرضت عليه الدنيا بما فيها من مال وملك وجاه من قريش، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتًا على مبدأه الحق وقال لعمه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدًا. وأضاف عيّاد أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير مثال على الثبات على المبدأ عندما عرضت عليه الدنيا بما فيها من مال وملك وجاه من قريش، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتًا على مبدأه الحق وقال لعمه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدًا. المسلمون في نيجريا ينضمون لمبادرة الدعاء والصيام والصلاة من أجل الإنسانية



أعلن المجلس الإسلامي النيجيري مشاركته في الصلاة والدعاء والتضرع لله بصوت واحد ليكشف الله السوء عن الإنسانية جمعاء، يوم الخميس 14 مايو، كما دعت إلى ذلك مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.



وأوضح الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني، رئيس هيئة الإفتاء ورئيس المجلس الإسلامي النيجيري، في بيان صادر عن مكتبه، أن عموم المسلمين في نيجيريا يؤيدون هذه الدعوة، عملًا بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم-، بالتزام التضرع إلى الله تعالى وقت الأزمات والشدائد، وعند نزول الأوبئة والأمراض، بل وفي جميع الأوقات.



يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.