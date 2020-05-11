أخبار مصر | كيفية القضاء على ظاهرة السب واللعن والتنمر بين الشباب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر كيفية القضاء على ظاهرة السب واللعن والتنمر بين الشباب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن السب واللعن والشتم والتنمر بين الشباب هذه الأيام هي ظاهرة وعرض نتج عن العديد من الأسباب، أهمها وجود خلل في طريقة تربية الأبناء.

وأوضحت كمال، خلال الرسالة الرابعة عشر من حملة "أياما معدودات"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التربية الدينية السليمة عليها عامل كبير في تربية الأبناء والحفاظ عليهم من تلك الظواهر والسلوكيات السيئة، فلقد حذرنا الله تعالى من نبذ الآخر أو إيذاؤه أو السخرية منه، كما جاء في قوله تعالى "ويل لكل همزة لمزة"، وقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون".

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أننا ونحن في شهر رمضان المبارك، هناك فرصة عظيمة لابد أن يغتنمها كل إنسان ليصلح من سلوكه، ويجاهد نفسه، ويتعلم من صومه الصبر على مجاهد النفس لترك المعاصي، كما يجب على الآباء والأمهات أن يربوا في أبنائهم قوة العزيمة الدينية، ومراقبة الله عز وجل في القلب.

يذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.

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التلالرئيس الإندونيسي يشارك في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

في سياق منفصل، أكدت مصادر رسمية إندونيسية مشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في مبادرة "الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية" بدعوة من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يوم 14 مايو الجاري.

كما أعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية بالتعاون مع الهيئة القومية للتغلب على الكوارث، إن رئيس الجمهورية السيد جوكو ويدودو، ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء، بالإضافة إلى زعماء الأديان الستة فى إندونيسيا، سيشاركون بالدعاء في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية" الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يلقى عدد من القيادات الدينية كلمات بهذه المناسبة والدعاء كل حسب معتقده، ومن المتوقع أن يمثل رجال الدين الإسلامي الدكتور محمد قريش شهاب.

وتبث الكلمات على قناة تليفزيون جمهورية إندونيسياج، من الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشر صباحا، يليها كلمة للرئيس الأندونيسي من قصر الرئاسة بمدينة بوجور.

كانت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" قد أطلقت، أمس السبت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.