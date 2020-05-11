أخبار مصر | رئيس إندونيسيا يشارك في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس إندونيسيا يشارك في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر رسمية إندونيسية، مشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في مبادرة "الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية" بدعوة من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يوم 14 مايو الجاري.

كما أعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية بالتعاون مع الهيئة القومية للتغلب على الكوارث، إن رئيس الجمهورية جوكو ويدودو، ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء، بالإضافة إلى زعماء الأديان الستة فى إندونيسيا، سيشاركون بالدعاء في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية" الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يلقى عدد من القيادات الدينية كلمات بهذه المناسبة والدعاء كل حسب معتقده، ومن المتوقع أن يمثل رجال الدين الإسلامي الدكتور محمد قريش شهاب.

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وتبث الكلمات على قناة تليفزيون جمهورية إندونيسياج، من الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشر صباحا، يليها كلمة للرئيس الأندونيسي من قصر الرئاسة بمدينة بوجور.

كانت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" قد أطلقت، أمس السبت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.