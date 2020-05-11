أخبار مصر | برلمانية: إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية يحد من انتشار كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية يحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بإقرار البرلمان لتعديلات القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن البرلمان والحكومة دعمان المنظومة الصحية بعدد كبير من التشريعات والقوانين التي تساهم في تطويرها وتوسيع كافة الصلاحيات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والعمل على مواجهة هذا الوباء بكافة الإمكانيات.
وأوضحت، في بيان اليوم الاثنين، أن تلك التعديلات تمكن السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، ووضع عقوبات لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونوهت بأن هذا القانون يستهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الموتى لا سيما بعد التضحية بأرواحهم في سبيل رعاية المرضى والمصابين بالفيروس.
وأشارت إلى أهمية إلزام المواطنين بضرورة استخدام الكمامات الطبية، خارج أماكن السكن، بما يضمن تقليل فرص انتقال العدوى والحد من انتشار هذا الوباء.
تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.
تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.