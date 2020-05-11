أخبار مصر | برلمانية: إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية يحد من انتشار كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية يحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بإقرار البرلمان لتعديلات القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن البرلمان والحكومة دعمان المنظومة الصحية بعدد كبير من التشريعات والقوانين التي تساهم في تطويرها وتوسيع كافة الصلاحيات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والعمل على مواجهة هذا الوباء بكافة الإمكانيات.

وأوضحت، في بيان اليوم الاثنين، أن تلك التعديلات تمكن السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، ووضع عقوبات لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونوهت بأن هذا القانون يستهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الموتى لا سيما بعد التضحية بأرواحهم في سبيل رعاية المرضى والمصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أهمية إلزام المواطنين بضرورة استخدام الكمامات الطبية، خارج أماكن السكن، بما يضمن تقليل فرص انتقال العدوى والحد من انتشار هذا الوباء.