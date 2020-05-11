أخبار مصر | وزير السياحة يحذر الفنادق من التهاون في تطبيق ضوابط استئناف العمل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يحذر الفنادق من التهاون في تطبيق ضوابط استئناف العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة وشهد اللقاء النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، و حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية وكامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر و تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

وناقش المجتمعون آخر تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق المحافظة في ظل الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءً من ١٥ مايو الجاري بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الاثار و الصحة و السكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة والآثار ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين.

كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات المقرر توفيرها في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة وفقًا للضوابط والاشتراطات التي اعتمدها مجلس الوزراء.

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وشدد وزير السياحة والآثار على التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها.

وحذر الوزير من عدم الالتزام بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف حيث سيكون هناك لجان متخصصة من قبل وزارتي السياحة والاثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية ستقوم بالتفتيش علي جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة.

وفى حالة رصد أية مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف، مؤكدا علي أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق و اعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته و تطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪.

وفي نهاية اللقاء أكد العناني على أن مصر واجهة سياحية فريدة، كما أن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد و استعادة الحركة السياحية بشكل منتظم.