شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع استعدادات المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف، اجتماعا لمناقشة استعدادات وتجهيزات المدينة الجامعية «بنين» التي تم تخصيصها للعزل الصحي للمصريين العائدين من خارج البلاد من أبناء المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ونجلاء أحمد مدير عام المدن الجامعية، والعقيد حامد أحمد مدير إدارة أمن الجامعة.

أكد محافظ بني سويف في بداية الاجتماع، على أن ملف تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج والمقرر عودتهم للبلاد، له أولوية كبيرة في هذه الفترة، حيث تستمر جهود الدولة لإعادة كل المصريين العالقين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

راجع المحافظ كل التفاصيل الخاصة بالوضع القائم لمقر المدينة، وكذا التدابير المنفذة لتوفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتوفير كافة سبل الإعاشة والراحة والترفيه، ومستلزمات الوقاية تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة العدوى بفيروس كورونا.

كما تم مناقشة الاستعدادات المطلوبة بداية من وصول المصريين العائدين من الخارج واستقبالهم بالمدينة والإجراءات الوقائية كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي، متطرقا إلى التجهيزات المطلوبة لسرعة توفيرها، وكذلك سبل الإعاشة المناسبة، ومراجعة أعمال الصيانة لكل التجهيزات.

وتم إسناد المهام لكل الجهات المعنية سواء من المحافظة أو الجامعة أوالمديريات الخدمية، حيث شدد محافظ بني سويف على التواصل الدائم بين فريق العمل، والإبلاغ عن المعوقات في وقتها لسرعة توفير الحلول والبدائل، مؤكدا على أن هذا الملف في أولويات المحافظة بأجهزتها المتعددة.

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