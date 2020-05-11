شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تنقيب عن آثار أسفل عقار غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط مهندسو حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة مينا البصل، الاثنين، محاولة أشخاص التنقيب عن الآثار أسفل عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة المفروزة الجديدة.

البداية كانت بلاغًا تلقته غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية يفيد وجود أعمال حفر بالعقار رقم 48 بشارع المفروزة الجديدة، وانتقل مسؤولو الإدارة الهندسية والمتابعة إلى موقع العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي وطابق علوي ووجود أعمال حفر دخل الحمام بالطابق الأرضي للتنقيب عن الآثار، ما يهدد سلامة العقارات المجاورة.

من جانبها، قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى التحفظ على أدوات الحفر، وتحرير محضر رقم 2218 لسنة 2020 إداري قسم شرطة مينا البصل.

وأوضحت رئيس حي غرب، أنه جرى استدعاء القائم بأعمال الحفر وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيرة إلى وضع حراسة حول العقار وإبلاغ هيئة آثار الإسكندرية.

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