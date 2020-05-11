شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مستشفى الطلبة للحجر الصحي لهيئة التدريس والعاملين بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا اليوم الإثنين، بتخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومستشفياتها الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يومياً لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.
يأتي قرار تخصيص مستشفى الطلبة كمستشفى رابع للعزل لتضاف إلى مستشفيات العجمي النموذجى والمدينة الشبابية في أبوقير والمدينة الطلابية في سموحه.
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