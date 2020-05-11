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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يواصل تعقيم قاعاته لمواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل مجلس الدولة عملية تطهير وتعقيم قاعاته وأرجاء مبناه، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أقرها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ضمن عدة إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد عقب صدور قرار استئناف العمل بمحاكم المجلس منذ السبت الماضي.
وتنشر «المصري اليوم» بعض لقطات لعملية تطهير وتعقيم قاعات المجلس بالكامل ومداخله، وكذا غرف المداولة ومنصات المحاكم والمقاعد لمنع اننشار الفيروس المستجد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.