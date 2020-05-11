شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطمئن على المصريين العائدين من الخارج بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا بضرورة وضع خطة عاجلة، والبدء في تنفيذها على الفور لتطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي لتكون جاهزة حال الاحتياج لها لمواجهة هذه الأزمة، وكذلك خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية للمدن الجامعية بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان يرافقه السادة رؤساء الجامعات ونوابهم، للاطمئنان على المصريين العائدين من الخارج، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم، وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالمدن الجامعية.

واطمأن الوزير على سير عمليات التعقيم المستمرة بالمباني، والتأكد من توفير كمامات وقفازات للوجه وجميع أدوات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى جاهزية العيادات الطبية للعمل على مدار 24 ساعة يوميا، لسرعة التعامل مع أي حالات مرضية طارئة، وتزويد المدينة الجامعية بالأدوية التي تحتاجها، بجانب تشغيل الكافيتريات بكامل طاقتها، وتوفير كميات كافية من المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى التأكد من جودة أعمال صيانة المرافق، مع التشديد على وجود عمال الصيانة والأمن على مدار 24 ساعة يوميا، وتحقيق أكبر قدر من النظافة داخل المدن الجامعية.

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وأشاد الوزير بمستوى النظافة والصيانة بكافة المباني السكنية والغرف والمطاعم وغيرها من الملحقات، فضلا عن تجهيزها على أعلى مستوى، وتواجد كافة الخدمات الطبية اللازمة، حيث أجرت الجامعات صيانة شاملة للمدن الجامعية وفقا لخطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية؛ حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى.

وخلال الزيارة التفقدية، استمع الوزير إلى المواطنين المقيمين بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة، ووجه بضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وسرعة تقديم الرعاية اللازمة لهم مع الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كما تأكد من وضع قائمة بالإرشادات الطبية على أبواب الغرف من الداخل وفي الممرات بغرض التوعية، بجانب توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم الدورى للمباني والغرف، كما وجه بضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والتأكد من تنفيذ كافة الإرشادات الصادرة عنها حفاظًا على صحة المواطنين.