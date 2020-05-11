شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الإسلامية وجاليات أوروبا تلبى دعوة الأزهر والفاتيكان للصلاة من أجل الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تلبيتها للدعوة للصوم والصلاة والدعاء يوم الخميس المقبل من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن الإنسانية.

قال رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان، تلقينا دعوة كريمة من المنظمة العالمية لخريجى الازهر الشريف شركائها فى العالم بتلبية دعوة الامام الاكبر شيخ الازهر دكتور احمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان بالصلاة معا من اجل الانسانية.

من جانبه دعا رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان، الجاليات المسلمة في أوروبا إلى المشاركة في الدعاء الجماعي بالخير واللطف، موضحاً أن الظروف الحالية تحتم على الجميع التضامن لمواجهة وباء كورونا، مؤكداً ترحيبه باسم المراكز الإسلامية والجاليات المسلمة في أوروبا بهذه المبادرة الإنسانية التي تشكل فرصة لتجسيد الأخوة الإنسانية.

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وقال رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان، ان البشرية مهددة بهذا الوباء الذى اشعرنا بقيمة الوحدة فهذا شيخ الازهر الذى ناتم به، وهذا بابا الفاتيكان رمز التعايش والسلام يوجهان دعوة الحكمة والمحبة والحرص على العالم، حيث جسدا الانسان الواحد والمصير المشترك فى مبادرة المحبة والانسانية والتدين الوسطى المحب للحياة ولكل الناس.

وأضاف رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان، انه يجرى اتصالات للترتيب واشعار المراكز الاسلامى ومسلمى العالم، بان يلبو النداء، موجها الشكر للمنظمة العالمية لخريجى الازهر التى لا تدخر جهدا فى التعاون، لافتا الى التجهيز لاطلاق فعاليات عن بعد ضمن اطار الدعوة.

وكان بيان مشترك دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، حيث أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.