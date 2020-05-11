شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تستجيب لشاب "كفيف" استولى منه شخص على كشك بزعم استئجاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بسرعة حل مشكلة شاب كفيف استولى منه شخص على الكشك الخاص به بزعم إيجاره ، إلا أنه تنصل منه ورفض دفع الإيجار أو إعادة الكشك مرة أخرى.

البداية كانت حينما فقد الشاب "أحمد .م" 44 سنة مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بصره بسبب خطأ طبى ليفقد بعدها عمله، إلا أنه استطاع الحصول على كشك صغير حوله يبيع فيه الأحذية والملابس لتوفير مصدر دخل له وزوجته وطفليه.

غير أنه وبسبب ظروفه الصحية لم يكن يستطيع العمل فى الكشك، فعرض عليه أحد الأشخاص أن يستأجر الكشك مقابل مبلغ مالى شهرى يدفعه للشاب ليعينه على متطلبات الحياة اليومية له ولاسرته، إلا أنه فوجئ بإمتناع المستأجر عن دفع الإيجار ورفضه إعادة الكشك له مرة أخرى .

توجه الشاب بصحبة شقيقه إلى مقر وزارة التنمية المحلية لتقديم شكوي وطلب المساعدة ، وبعد عرض بعض تفاصيل مشكلته ، تم إبلاغ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمشكلة الشاب الكفيف فطلب استقباله في مكتبه ، وخلال اللقاء الذى استمر لمدة نصف ساعة حكى الشاب أحمد محمود تفاصيل مشكلته ومأساته كاملة للوزير شعراوي بحضور شقيقه منذ أن فقد بصره بخطأ طبى واجراءه عدد من العمليات على أمل عودة نور عينه من جديد لينفق أمواله كامله ولكن دون جدوى ، حتى فقد عمله تماماً .

وأضاف الشاب خلال لقاءه بالوزير شعراوى أنه لم يفقد الأمل وكان قد تزوج من فتاة يحبها ورزق بطفلته الأولى وبعدها رزق بطفل آخر وظل متمسكاً بالامل في تغيير حياته للأفضل ، وتابع أحمد : وخلال تلك الفترة حصلت على رخصة كشك بالإيجار فى منطقة إمبابة ليساعدنى فى توفير مصاريف ومتطلبات أسرتى ونظراً لظروفي الصحية لم اتمكن فى متابعة العمل بالكشك ، وقمت بإيجاره لأحد الأشخاص ، إلى أنتي فوجئت بإمتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه لعدة شهور ليتوقف مصدر رزقي الوحيد ، وفى نفس الوقت فوجئت بأن الحي يطالبني بسداد المبالغ المالية المستحقة علي الكشك .

وأكد أنه حاول لعدة شهور فى الحصول على حقه ومبلغ الإيجار إلا أن المستأجر ظل يماطل ويمتنع عن دفع الإيجار أو إعادة الكشك للشاب الكفيف .

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وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوى ، بسرعة تواصل قيادات الوزارة مع مسئولى محافظة الجيزة ورئيس حى شمال الجيزة ، حيث تم إصطحاب الشاب الكفيف وشقيقه فى سيارة خاصة من الوزارة ، وتوجها بها بصحبة مسئول من مكتب الوزير إلى حى شمال الجيزة والتقى مع رئيس الحى أسامة السقعان ، حيث تم دفع كافة الرسوم المستحقة عليه وتم تسليم الكفيف رخصة رسمية للكشك ، كما تم اصطحاب الشاب بعد ذلك بحضور رئيس الحى ومسئولى التراخيص الي مكان الكشك ، و تم سحبه من المستأجر وتسليمه للكفيف ليعود له الأمل من جديد ويسترد حقة ، كما وجه الوزير محمود شعراوي بالتواصل مع مديرية أمن الجيزة للتواصل مع قسم شرطة امبابة لضمان عدم تعرض المستأجر للشاب الكفيف واسرته وشقيقه بأي أذي .

ومن جانبه قدم الشاب أحمد محمود الشكر لوزير التنمية المحلية لمساعدته فى عودة حقه وتوفير مصدر دخل الوحيد لأسرته ليعينه على الحياة.

وأكد أحمد محمود أنه يشعر وكأنه فى حلم ولا يصدق بأن حقه عاد له مرة أخرى بعد أن كان قد فقد الأمل والذى كان سبباً فيه بعد الله سبحانه وتعالى وزير التنمية المحلية بعد ان استقبله في مكتبه واستمع الي مشكلته ووجه بعودة الكشك له بعد تعرضه للظلم من قبل المستأجر .

كما قدم أحمد حامد الشكر لمسئولى محافظة الجيزة ورئيس الحى على الجهود التى قاموا بها .