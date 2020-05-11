شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "العلميين" يطالب موظفى النقابة بالعزل المنزلى 14 يوما بعد وجود حالات اشتباه بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد غريب، وكيل ثان نقابة المهن العلمية، إنه تم عزل 3 موظفين بالنقابة، بعد ظهور الأعراض الأولية لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تم إجراء المسحة لموظف، وتم عزل حالة ثانية بالحجر الصحي المنزلى، والحالة الثالثة لمخالطتها جنازة متوفى بكورونا.

وأكد غريب فى بيان، أن النقابة طالبت جميع موظفي النقابة العامة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم الإصابة، وأيضًا لمن ترددوا علي مقر النقابة العامة بالألفي الفترة السابقة من جموع العلميين، مطالبًا الحكومة بالتدخل لإغلاق المقر الرئيسي بالألفي وتطهيره، لمدة 14 يومًا لحماية الجمهور والموظفين الذين هم عجلة العمل ومنوط بهم تيسير أمور وخدمات العلميين، فى ظل تعنت النقيب السابق فى استمرار فتح المقر والتعامل مع الجمهور والتكتم علي الحالات المشتبه بإصابتها.

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وطالب الجميع بالنقابة من الموظفين والأعضاء بالالتزام بالاجراءات الاحترازية، من الإصابة بهذا الوباء، لافتًا إلى أنه لا يوجد داعٍ من فتح المقر الرئيسي للنقابة، في ظل أن الحسابات البنكية مغلقة بموجب حكم الحراسة القضائية، ولا يقوم أحد بتقديم أي خدمات للأعضاء إلا أن فتح المقرات يهدد بكارثة في الوقت الحالي.

كانت قد حكمت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية لحين إجراء انتخابات جديدة للنقابة، وذلك في الدعوى التي حركها الدكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، بسبب ما اعتبره فسادًا ماليًا وإداريًا ارتكبه الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وهو ما نفاه الأخير.

ونص حكم المحكمة على فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية وكل فروعها وممتلكاتها بالقاهرة والمحافظات وتعيين حارس قضائي صاحب الدور بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حارسا قضائيا عليها بتسلم نقابة المهن العلمية بما يشملها من أموال خاصة بها سواء كانت ثابتة أو منقولة لإدارتها في الغرض الذي أنشئت لأجله وفق صحيح القانون وإدارة شئونها المالية والإدارية والفنية بما يلائم طبيعة إدارتها.