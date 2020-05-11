فيديو.. أهلا بكم فى مرحلة الـ"10 آلاف" مصاب بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 3 أشهر تقريبا دخلت مصر مرحلة الـ 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا، وكانت الإصابة الأولى المسجلة فى مصر فى 14 فبراير الماضى، وظلت الأعداد تتزايد ببطء حتى أول إبريل، واستغرقت الألف الأولى 51 يوما، لكن الـ9 آلاف التى تلتها استغرقت فقط 39 يوما. Advertisements منذ بداية شهر رمضان بدأت الإصابات تتخطى 200 حالة يوميا للمرة الأولى وظلت تتزايد حتى وصلت لحدود الـ 500 حالة يوميا، فماذا سيحدث لو استمرت زيادة معدل الإصابات بتلك الوتيرة وكم سيصل عدل الإصابات؟ لمعرفة الإجابة شاهد الفيديو التالى..

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