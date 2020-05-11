شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى: نوقع اتفاقيات للترويج عبر المنصات للفنون الجمالية للحضارة الإسلامية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، ورئيس هيئة علماء المسلمين، أن الحضارة الإسلامية تزخر بالكثير من الجماليات؛ لذا قامت بتخليدها العديد من متاحف العالم. وأضاف أمين عام رابطة العالم الإسلامى، خلال حلقة برنامجه بالتى هى أحسن، المذاع على قناة "mbc1"، أن الجمال له تذوق، وهو مرتبط التأمل والتدبر. وأشار أمين عام رابطة العالم الإسلامى، إلى أن من جميع خلق الله تدبر خلق السماوات والأرض وما نراه من إبداع فى كون الله. Advertisements وأوضح أمين عام رابطة العالم الإسلامى، أن جمال الكون المذهل هو جمال الذائقة والتدبر، والمظاهر الجمالية المعتبرة فى الشرع والتى يقرها ديننا الحنيف. ولفت أمين عام رابطة العالم الإسلامى، إلى أن رابطة العالم الإسلامى تهتم بالفن وصورته الجمالية واللوحات الفنية والوثائق التاريخية التى انتجتها الحضارة الإسلامية. وقال أمين عام رابطة العالم الإسلامى، إن الرابطة تروج وتعمل على تخليد الحضارة الإسلامية من حيث اللوحات والوثائق والعرض من خلال المنصات وتوقيع اتفاقيات ترعى وتروج لجماليات الفنون والحضارة الإسلامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام رابطة العالم الإسلامى: نوقع اتفاقيات للترويج عبر المنصات للفنون الجمالية للحضارة الإسلامية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.