شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى الزميل حسن رمضان الصحفى باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والآسي الزميل حسن رمضان الصحفي بجريدة الخليج 365 والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وأسرة تحرير ”الخليج 365” والعاملون بالمؤسسة، قد تقدموا بخالص العزاء فى وفاة الزميل حسن رمضان بقسم الاقتصاد ، و الذي وافته المنية اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض اللعين لسنوات .

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وتتقدم أسرة تحرير ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الزميل حسن رمضان وأصدقائه ومحبيه ، متمنين أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وعمل الزميل حسن رمضان في أقسام مختلفة بالجريدة، كان آخرها الاقتصاد، وكان مثالا لحسن الخلق والكفاءة واحترام الغير، ويشهد ملفه الوظيفى على امتيازه فى العمل وتنفيذه جميع المهام المكلف بها باقتدار .